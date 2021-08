- Bum Simulator en early access le 26 août

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qui n'a jamais rêvé de devenir clochard ?

Vous vivez à présent dans la rue et votre quotidien est composé de ruelles sales, des rues de la ville, de prêteurs sur gages, du parc central et d'égouts infestés de rats. C'est votre nouveau royaume et rien ne peut vous empêcher d'aller où bon vous semble, quand vous le désirez.Maintenant que cette situation vous est tombée dessus, vous devrez choisir comment vous en sortir. Vous adapter et survivre ? Vous venger des conn***s qui vous ont mis dans cette situation ? Devenir une légende dans ce monde sombre ? Trouver un travail et recommencer à zéro ? Les possibilités sont nombreuses et vous déciderez de votre avenir.En plus de votre survie quotidienne, vous pouvez découvrir une tripotée d'habitants des rues et profiter de nombreuses activités uniques dignes des plus grands clodos.