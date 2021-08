- Call of Duty : Vanguard arrivera début novembre

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 11:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

WWII, here we come !

Dans, renversez le cours de la plus grande guerre que le monde n'ait jamais connu. Découvrez ceci avec Warzone arrivera plus tard cette année.propose aux joueurs de découvrir une expérience inédite à travers les modes Campagne, Multijoueur en ligne et coopératif Zombies. Vous pourrez découvrir les origines des forces spéciales et son changement de visage au cours de l'histoire. Nommée "Task Force One", la campagne vous permettra de couvrir les fronts de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, du Pacifique et de l'Afrique du Nord. Le multijoueur proposera 20 cartes dès la sortie.Arrivant plus tard,proposera une nouvelle expérience, avec notamment une nouvelle carte et un nouveau gameplay.sortira sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC via Battle.net dès le 5 novembre.quant à lui sortira plus tard dans l'année.