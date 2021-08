- Spookware le 26 août sur Steam

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 12:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qui a dit que les morts ne s'amusaient qu'à Halloween ?

Vous rejoignez trois squelettes nommés Lefti, Midi et Righti pour un grand voyage en jouant à des centaines de mini-jeux rapides sur le thème de l'horreur.se définit en épisodes, chacun comprend trois chapitres avec leurs propres zones, mini-jeux, mécanismes et histoires.Et il y aura du défi puisque le premier chapitre contient à lui seul 60 mini-jeux ! Ils ne durent que quelques secondes, et survivre à l'assaut d'expériences pourra vous glacer le sang.Cependant, ce n'est pas qu'un tas de mini-jeux dans tous les sens, chacun est soigneusement incorporé dans l'histoire. Et chaque zone propose des nouveaux mécanismes de jeu qui testeront vos compétences.Retrouvez les 3 amis sur Steam dès