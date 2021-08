Des informations sur les six royaumes de Lost in Random

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Les six faces du dé

est un jeu d’action/aventure à l'aspect féerique et gothique qui sortira lesur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC sur Origin et Steam.Gouverné par une reine maléfique, le royaume d’Aléa est divisé en 6 régions sinistres où la vie est dictée par un terrible dé noir. Vous incarnez Paire et arpentez les chemins du mystérieux royaume d’Aléa. Faites des rencontres imprévisibles et accomplissez des quêtes périlleuses pour sauver Impaire, votre sœur, des griffes de la sinistre souveraine. Aux côtés de Décisse, un étrange dé vivant, découvrez les secrets d’une histoire particulière au message intemporel : le hasard n’est pas à craindre, mais doit être accepté et exploité pour en tirer le maximum.Aujourd'hui, on en apprend plus sur les six royaumes dont les noms font référence aux six chiffres du dé :: C'est dans cette mer de déchets provenant des 5 autres secteurs que vivent Paire et sa sœur, c'est également le lieu où elles se sentent en sécurité.: Le royaume magique le plus changeant pouvant présenter un visage totalement différent d’un matin à l’autre. Les changements sont dus au lancer de dé de la reine.: Ce royaume est à feu et à sang depuis que la guerre de succession ayant suivie l’assassinat du Roi ait commencée il y a quelques années. Cette guerre oppose les héritiers du trône, les Triplés.: Un royaume où seuls les jeux d’argent permettent d’obtenir ce que vous désirez, basé sur les ruines de sa gloire d'antan.: Ancienne terre mythique ayant inspiré des légendes connues de tous, mais depuis la Guerre du Dé unique elle n'est plus que l’ombre d’elle-même.: Le plus grand des six royaumes et lieu de résidence de la reine, on raconte que c'est un paradis magique et luxueux. Cependant, ceux qui pénètrent en Sixtopie n’en ressortent jamais et nul n'en connait la raison.