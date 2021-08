- La date de sortie de Secret Neighbor's sur Switch

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 11:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qui est le traître ?

Le spin-off en multijoueur de Hello Neighbor,, arrivera sur Nintendo SwitchDes précommandes avec une remise de 10 % sont disponibles dès maintenant, et les joueurs qui achètent le jeu pendant la première semaine recevront un objet unique dans le jeu.La version Switch présente un multijoueur à faible latence et un framerate à toute épreuve (ça, c'est du bon). De plus, toutes les mises à jour de contenu faites sur les versions PC, console et mobile seront incluses dans l'édition Nintendo Switch dès sa sortie.Vous allez explorer la maison Hello Neighbor avec vos amis, mais l'un de vous est un traître (le voisin déguisé). Travaillez en équipe et sauvez votre ami du sous-sol ou choisissez de terroriser le groupe en tant que voisin.Membre du groupe ? Déployez-vous, usez de tactiques et de vos capacités et faites tomber ces serrures de porte de sous-sol une par une pour sauver votre ami !Vous êtes le traître ? Stoppez les intrus en utilisant votre déguisement et gagnez leur confiance. Piégez ensuite la maison afin de les éliminer un par un. Semez le doute chez vos amis et c'est parti !