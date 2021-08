- Pause croquis de Marion

Publié le Vendredi 20 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Décalage horaire

Cedric est revenu ! Un jour en avance. Un vendredi... Donc, en gros, il n'y avait plus personne pour l'accueillir.Entre ceux à Disneyland et ceux au chaud dans leur canapé, notre cher boss a été bien surpris de découvrir les locaux vides et les lumières éteintes.Après tout, c'était une sacrée semaine. On n'a pas attendu une seconde avant de prendre notre weekend pour se reposer.Ne vous inquiétez cependant pas, vous retrouverez à votre habitude les soldes du weekend !À demain avec des rabais qui valent le coup et je vous retrouve personnellement lundi pour une autre pause croquis.