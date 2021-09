HandyGames annonce SCARF, un jeu d'aventure en solo

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 12:50:00 par Théo Valet

Tout jolie, tout mignon

Dans SCARF, vous allez explorer un monde super jolie avec votre petit avatar tout faible. Vous êtes accompagné d'un SCARF, une créature qui peut changer de forme pour vous aider à passer tous les obstacles. Il faudra penser à lui quand vous serez bloqué. Il peut devenir un grappin, un planeur, etc.Votre but est de le ramener chez lui, à sa mère. Pour ce faire, vous devrez trouver les âmes qui ont volé les clés pour retrouver votre chemin. Ces clés sont dispersées dans le monde et des énigmes vous barreront la route un peu partout.Le jeu est prévu pour être joué par les petits et les grands. Sa direction artisitique est vraiment jolie et les idées qui en ressortent semble très fun.On ne sait pas encore quand il sortira exactement, mais ça sera sur PC. Il faudra encore attendre un petit peu pour avoir plus d'informations.