- Infection Free Zone se révèle

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 13:10:00 par Luc Vidal

Je vais combattre les zombies à Agen

est un jeu de survie durant une apocalypse zombie. Vous allez me dire : rien d’original. Mais ici, la zone de jeu, c’est la Terre, la vraie. Grâce aux données de l’Open Street Map, le jeu reproduit fidèlement toutes les villes du monde. Au début de votre partie, vous pourrez choisir où vous voulez survivre, et c’est là que vous jouerez.nous permettra donc de répondre à la question : « Est-ce que je pourrai survivre chez moi en cas d’apocalypse zombie ? ». On s’est tous posé cette question, ne mentez pas. Il faudra construire sa base, trouver de la nourriture et des ressources en fouillant des bâtiments. La nuit, les zombies arrivent et il faut se défendre.a ouvert un Kickstarter et est prévu pour début 2023, donc on a encore du temps.