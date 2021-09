Shadows of Kurgansk est disponible sur console

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 13:00:00 par Théo Valet

Un petit Survival Horror, ça faisait longtemps

Après être sorti sur PC,est disponible sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ce Survival Horror vous plonge dans la Zone, un endroit étrange, hanté et hostile d'où il faudra vous échapper. Cette zone est peuplé de mutants, de zombies, de bêtes sauvages et d'autres survivants. Il faudra donc créer des armes pour vous défendre. Vous pourrez également cueillir des fruits et légumes, fabriquer de l'équipement, construire des abris et explorer des lieux spéciaux.vous propose deux campagnes axées sur l'histoire de la Zone, mais également un mode Aventure et un mode Survie pour plus de liberté.Cette version pour consoles a été retravaillée pour être mieux optimisées et plus jolies.