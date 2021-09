Steam : Les soldes du weekend

Publié le Samedi 25 septembre 2021 à 11:00:00 par Côme Richetta

Il y a du Warhammer dans l'air...





De retour ce samedi pour les soldes Steam de ce dernier weekend de septembre, qui sera aussi probablement le dernier article de soldes Steam que j'écrirai sur Gamalive. Non, non. Ne pleurez pas. Gardez plutôt vos larmes pour ce pauvre compte bancaire que vous allez maltraiter à coup de jeux Steam en promotion et de précommande New World. Bien sûr, n'oubliez pas de donner votre argent à Amazon Games, il faut soutenir l'économie des petits studios indépendants avec peu de moyens qui nous donnent des supers jeux originaux. Bref, vous retrouverez ci-dessous la liste des jeux top-sellers, en solde jusqu'au lundi 27 septembre :

Forza Horizon 4 à -50 %

DAEMON X MACHINA à -50 %

Total War: Warhammer à -75 %

Total War: Warhammer II à -66 %

Total War: Warhammer II - Curse of the Vampire Coast à -50 % (DLC)

Total War: Warhammer II - Rise of the Tomb Kings à -50 % (DLC)

Yakuza: Like a Dragon à -35 % (attention, ce jeu n'est pas de la license Total War Warhammer. Je préviens, on sait jamais.)

Et c'est tout ! Heureusement que Valve ne connait pas les jours de la semaine et pense que les weekends se terminent par un jeudi. Du coup, voici des jeux en solde. Et quoi de mieux pour moi que de partir en beauté en vous proposant une promotion incroyable sur les jeux Total War Warhammer auxquels vous devriez totalement jouer, négligeant vos études, votre travail et vos proches à place :En voilà des belles choses ! Je crois bien qu'on a fait le tour. C'est avec une émotion non dissimulée (probablement plus du soulagement que du regret, et toc !) que je me vois dans l'obligation de signer ce dernier article des soldes Steam que j'écrirai.PS : La rédaction m'a informé entre temps que je n'ai pas le droit de signer mes articles, donc tant pis. Bisous.