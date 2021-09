- Dollhouse arrive sur Switch

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 13:30:00 par Luc Vidal

Un jeu d'horreur maintenant jouable dans le train

Après être sorti sur PC et PS4 en 2019,arrive sur Switch le 29 octobre.est un jeu d’horreur en « noir et blanc + rouge » dans lequel vous voyagez dans les souvenirs d’une détective. Vous évoluez à la première personne dans un environnement très sombre où il se passe des choses pas très naturelles. Vous devez résoudre des énigmes et échapper aux dangers qui veulent tout simplement votre mort. La version sur Switch exploitera les fonctionnalités de la console pour une meilleure expérience. Par exemple, les vibrations de la manette vous permettrons de ressentir les battements de coeur du personnage.