- Chorus nous dévoile un nouveau trailer

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 13:20:00 par Luc Vidal

Et ça rigole zéro

Un nouveau trailer vient de sortir pour, qui est prévu pour le 3 décembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Google Stadia. Les précommandes sont déjà disponibles.Je n’ai pas grand-chose à dire sur ce jeu, parce que le trailer dure presque quatre minutes et est très complet, et je n’ai pas envie de juste vous répéter ce qui est dit dedans. Ce qui est sûr, c’est quefait très envie. Je n’ai jamais été très intéressé par les jeux de batailles spatiales, mais celui-là, difficile d’être parfaitement indifférent. Il n’y a plus qu’à espérer que le résultat le 3 décembre est à la auteur.