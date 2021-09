- A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 25 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

Une deuxième grosse révélation de jeux ce mois-ci

On vient d’avoir le Nintendo Direct, seulement deux semaines après le PlayStation showcase. Alors oui, on ne peut pas vraiment comparer les deux, ce ne sont pas les mêmes consoles qui sont concernées et très peu de personnes ont les deux à la fois. Personnellement, j’ai toujours préféré la PlayStation à toutes les autres consoles (hormis le PC, bien entendu). Du coup, le Nintendo Direct m’intéresse peu. Ce qu’on peut dire, quand même, c’est que la Switch semble visiblement souffrir de la même fièvre des remakes que la PlayStation. Mais j’avoue que je suis un peu déçu de ne pas pouvoir jouer àquand il sortira, c’est le jeu qui m’a fait le plus de l’œil durant ce Nintendo Direct.Comme j’aime bien voir les autres se taper dessus, je vais quand même lancer le débat et je vais poser une deuxième question aujourd’hui (ne vous inquiétez pas, celle que vous attendez arrive après). Quel évènement a selon vous été le plus excitant en termes de nouveautés ? PlayStation Showcase ou Nintendo Direct ?Pour ce qui est des jeux déjà sortis, Théo joue en ce moment àet se fait fracasser par des dinosaures. Côme et moi, on ne joue plus (à part pour les tests, bien évidemment), on se prépare. Carsort mardi, et croyez-moi, on ne va pas le louper.Alors je sais que vous n’avez pas lu ce troisième paragraphe, étant déjà en train de taper violemment sur votre clavier pour défendre vos valeurs dans les commentaires après avoir lu le début de l’article, mais pour les fidèles qui sont restés jusqu’au bout : à quoi jouez-vous ce weekend ?