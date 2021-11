Publié le Samedi 6 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Il fait trop froid

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Cette nuit, il a gelé. Au sens propre du terme. Alors je pense que je vais rester bien au chaud, sous un plaid, à lancer une partie de Riders Republic, de Forza Horizons 5 ou, si j'ai vraiment trop froid, de Just Dance 2022 pour me réchauffer.Mais hors de question que je sorte !Et vous ? Vous comptez faire quoi ce week-end ? Jouer ? Oui mais à quoi ?