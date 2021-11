- Too Many Humans : dirigez une horde de zombies !

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui donne faim

Too Many Humans est un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous allez diriger... une horde de zombies. Le but est de sauver la Terre en tuant ses parasites les plus féroces et les seuls responsables de son agonie : les humains.Le jeu est divisé en trois épisodes. Le premier vient de sortir sur Steam . Les deux autres suivront en 2022.Il faudra diriger votre groupe de zombies, mordre des humains pour les recruter, tenter de faire muter certains spécimens pour qu'ils soient plus efficaces et plus puissants...