Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

« À la folie » de Julien Granel & Lena Situations

« Baianá » de Bakermat

« Believer » de Imagine Dragons

« Black Mamba » de aespa

« BOOMBAYAH » des BLACKPINK

« Boss Witch » de Skarlett Klaw

« Build a B****» de Bella Poarch

« Buttons » de The Pussycat Dolls Ft. Snoop Dogg

« Chacarron » de El Chombo

« Chandelier » de Sia

« China » de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Ft. Ozuna, J Balvin

« Don’t Go Yet » de Camila Cabello

« Flash Pose » de Pabllo Vittar Ft. Charli XCX

« Freed From Desire » de GALA

« Funk » de Meghan Trainor

« GIRL LIKE ME » des Black Eyed Peas X Shakira

« good 4 u » d’Olivia Rodrigo

« Happier Than Ever » de Billie Eilish

« Human » de Sevdaliza

« I’m Outta Love » d’Anastacia

« Jerusalema » de Master KG Ft. Nomcebo Zikode

« Jopping » de SuperM

« Judas » de Lady Gaga

« Last Friday Night (T.G.I.F.) » de Katy Perry

« Level Up » de Ciara

« Levitating » de Dua Lipa

« Love Story (Taylor’s Version) » de Taylor Swift

« Mood » de 24kGoldn Ft. iann dior

« Mr. Blue Sky » de The Sunlight Shakers

« My Way » de Domino Saints – disponible à partir du 9 novembre

« Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version) » de Todrick Hall

« POP/STARS » de K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE Ft. Jaira Burns

« Poster Girl » de Zara Larsson

« Rock Your Body » de Justin Timberlake

« Run the World (Girls) » de Beyoncé

« Save Your Tears (Remix) » de The Weeknd & Ariana Grande

« Smalltown Boy » de Bronski Beat

« Stop Drop Roll » de Ayo & Teo

« Sua Cara » de Major Lazer Ft. Anitta & Pabllo Vittar

« Think About Things » de Daði Freyr

« You Can Dance » de Chilly Gonzales

« You Make Me Feel (Mighty Real) » de Sylvester

Just Dance 2022 est sorti sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Avec toujours le même principe : des chorégraphies endiablées à faire entre amis ou en famille. Sans peur du ridicule.40 nouvelles chansons ont été incluses dans cet opus. Y'en aura pour tout le monde. Même pour les bas-de-plafonds amateurs de Youtubeurs. On vous fait le test rapidement.