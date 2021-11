- La Ruse : Une histoire vraie, des nazis, un faux noyé

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un grand film ?

Adapté du best-seller de Ben MacIntyre, La Ruse raconte l'histoire de l'opération Mincemeat (Chair à pâtée) durant la Seconde Guerre Mondiale. Une histoire vraie d'espionnage et, surtout, du stratagème destiné à berner les nazis concernant le débarquement allié...Réalisé par John Madden (Shakespeare in love), le film met en scène Colin Firth, (Le Discours d’un Roi), Kelly Macdonald (Line of Duty, Boardwalk Empire, No Country for Old Men), Matthew Macfadyen (Succession, Orgueil et Préjugés), Penelope Wilton (Downton Abbey, Indian Palace), Johnny Flynn (Jersey Affair, Emma) et Jason Isaacs (Harry Potter, Peter Pan).Sortie prévue pour le 26 janvier 2022.