(TEST) Snakebyte Gamepad 4S, une bonne manette PS4 à petit prix

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On a choisi une belle couleur

On est toujours à la recherche d'une manette d'appoint pour soit servir à des potes quand ils viennent taper la partie à la maison, soit servir en cas de casse de la manette principale...Sauf que forcément, on n'a pas envie de mettre trop cher dedans.Ça tombe bien, on vous en a dégotté une qui devrait faire l'affaire.