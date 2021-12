- Final Fantasy XVI impacté par la Covid

Publié le Mercredi 29 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un gros retard

A message from Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida. #FF16 #FFXVI pic.twitter.com/qtfJUUp6LA — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) December 27, 2021

Annoncé en septembre 2020 lors d'un PlayStation Showcase, Final Fantasy XVI sortira sur PS5 et PC. Mais quand ? Square Enix a annoncé que le jeu avait été durement impacté par la crise sanitaire actuelle et qu'il avait pris environ 6 mois de retard de développement.De nouvelles infos et très certainement une nouvelle vidéo seront dévoilées au printemps prochain. Mais le jeu ne devrait, a priori, pas sortir avant 2023...