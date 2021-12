- Timelie sort sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 29 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un chat dans les pattes

Premier jeu signé du studio thaïlandais Urnique, Timelie est un jeu de puzzles et d'énigmes sorti l'année dernière, durant l'été, et que nous avions testé à l'époque dans nos colonnes.Le joueur y incarne une petite fille qui doit fuir un monde rempli de robots hostiles et autres obsctacles. Aidée de son chat, elle va pouvoir jouer avec le temps pour s'échapper. Avancer, reculer, mettre le temps sur pause... mais aussi interagir avec les objets... le jeu a eu un bon petit succès lors de sa sortie sur PC, ce qui a poussé les développeurs à le sortir aussi sur Nintendo Switch.Il est donc désormais disponible, via l'eShop.