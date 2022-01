- The Settlers sort le 17 mars

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il était temps !

Ubisoft a annoncé la sortie de The Settlers pour le 17 mars prochain. Une bêta sera proposée dès le 20 janvier. Il s'agit, pour rappel, du reboot de la série.Initialement prévu pour 2020... le jeu a subi plusieurs retards (c'est le moins que l'on puisse dire). Il est développé par Ubisoft Düsseldorf et s'inspire des deux opus les plus célèbres de la franchise, à savoir The Settlers 3 et 4. Moteur entièrement retravaillé, gameplay modernisé, campagne solo ou multi (Solo contre IA, coop contre IA ou PvP jusqu'à huit joueurs), le jeu proposera d'incarner trois factions jouables, chacune avec sa propre histoire et son propre style de jeu.Pour participer à la bêta, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel