- King Arthur: Knight's Tale repoussé à fin mars

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Excaliblurb

NoecoreGames vient d'annoncer le report de son jeu King Arthur: Knight's Tale du 15 février au 29 mars. Les raisons habituelles, hein : peaufiner, améliorer, rendre l'expérience la plus satisfaisante possible pour le joueur et blablabla.Pour rappel, actuellement disponible en accès anticipé, King Arthur: Knight's Tale est un Tactical RPG basé sur la légende arthurienne. Vous y incarnez Sir Mordred, le némésis du roi Arthur. Vous avez tué ce dernier, mais il a réussi à vous porter un coup qui vous a été fatal. La Dame du Lac vous a ramené à la vie afin d'arrêter un véritable cauchemar : Le roi Arthur est toujours vivant et est devenu un monstre terrible, et il sème le chaos sur l'île d'Avalon.