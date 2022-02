- Doctor Strange 2 : la toute nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 14 février 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi, ce week-end, j'ai bu des multiverres

Le Super Bowl, qui s'est déroulé la nuit dernière, a été l'occasion pour Marvel de dévoiler une nouvelle bande-annonce de Doctor Strange 2 ou, si vous préférez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou, si vous préférez, Doctor Strange dans le multivers de la folie ou, si vous préférez, le deuxième épisode du type en cape qui remue des doigts pour faire des trucs lumineux jolis.Le film est prévu pour le 4 mai 2022.Il est réalisé par Sam Raimi, avec Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen.