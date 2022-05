La brasserie de Marine

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Période d'étéééé, et le temps est faciiillllle

Les poissons sautent et le coton est haut. Si si c'est bien les paroles, mais y'a pas que le coton qui est "high", Joe l'étoile de mer transgénique testicule prépubert irradiée l'est aussi. (si si celui qui est sur la bannière).

Du coup le DLC de Dying Light 2 reporté, si c'est pas une triste nouvelle ça. Au moins ça permettra aux zombies de se payer le luxe d'avoir des vacances cet été, ça fera des heureux (ou des blasés). Je propose un beach épisode à base de mini jeu genre volley-ball zombie ou minigolf parkour ? Non ?

C'était un truc teeeellement jouissif dans le 1er opus les parkours, la nuit encore plus, quand on était pourchassé par les gros lards pas contents. Non vraiment c'est probablement un jeu que j'aime réinstaller juste pour me balader dedans sans but, juste pour le skill.