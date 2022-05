Dead Space, le remake, pour le 27 janvier 2023

Publié le Lundi 16 mai 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ça a le temps d'être repoussé

On vous en a déjà parlé, Dead Space est actuellement en court de remake chez Motive Studios. Le jeu sortira sous le label EA et débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series.Il vient d'être annoncé pour le 27 janvier 2023.Nouveaux graphismes grâce au moteur de jeu Frostbite, audio amélioré... on a hâte de découvrir ça, d'autant plus qu'il s'agit, et de loin, du meilleur opus de la série.