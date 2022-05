Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

30 ans après...

Série culte des années 90, un peu partie en couilles par la suite, Simon The Sorcerer revient sur le devant de la scène avec un nouveau jeu, Simon The Sorcerer - Origins, annoncé par l'éditeur Leonardo Interactive et développé par Smallthing Studios.Il s'agira d'un préquel, toujours jeu d'aventure en point'n click.Le jeu se déroulera quelques semaines avant le tout premier opus.Une première bande-annonce a été dévoilée. Le jeu est prévu sur PC et consoles, début 2023.