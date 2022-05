- Drova - Forsaken Kin, un action-RPG Dark Fantasy en pixel art

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Dark cubes

Drova - Forsaken Kin est un tout nouveau jeu développé par Just2D GmbH et édité par Deck 13 Interactive. Il devrait sortir sur PC dès cette année.Action-RPG en pixel art, de type Dark Fantasy, Drova - Forsaken Kin vous propose d'incarner un champion d'une des deux factions existantes dans cet univers, et de partir à l'aventure dans ce monde plein de dangers et de monstres.Bien entendu, le choix de la faction impactera vos performances.Vos choix et actions, quant à eux, influenceront le déroulement du scénario.