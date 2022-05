- L.O.L. Surprise ! B.B.s Voyage autour du monde cet automne !

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

… Les mots me manques …

Bah mixez les pet'Shop et les poupées de bébé des noëls 90's et vous aurez à peu près l'image.

L.O.L. Surprise fait le sujet d'une collaboration pour leur prochain jeu qui sortira en Octobre cet automne sur toutes les plateformes Playstation, Xbox en plus de PC, Stadia et Switch. Vous y retrouverez la marque de fabrique des poupées L.O.L. traduites dans un format collection et personnalisation et en plus vous les ferez voyager à travers le monde.

Jusqu’à 4 personnes pourront jouer en même temps dans cet enfer du rose pailleté et de la mode (non clairement je suis pas la cible, mais je suis sûr que Cédric : oui), en faisant des mini jeux de démonstration de sa poupée ou en relevant des défis pour combler l'attente de vos fans.