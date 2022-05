(TEST) Dolmen (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Crystal Meth ?

J'aime bien la Bretagne. J'y ai passé une bonne partie de mes vacances d'enfance et je garde pour cette région une affection toute particulière.Donc quand on m'a proposé de tester Dolmen, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais hâte de retrouver les sensations d'air pur aux senteurs marines, me perdre dans les effluves des galettes salées et crêpes sucrées...Bon. Je crois qu'on m'a trompé sur le thème.