- They Always Run, une sortie (presque) retardé

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

MAIS une sortie quand même !

Le dernier jeu de PID Games et Alawar, They Always Run, sort aujourd'hui sur Switch et Xbox One. Les studios sont très fiers mais ont tenu à prévenir d'un petit changement de programme pour ce qui concerne la sortie Playstation.

En effet, suite à des problèmes techniques, la sortie PS se fera le 8 Juin. Une attente pas trop longue et qui vaut le coup, les portages et adaptation d'une console à l'autre sont ce qu'ils sont.

On rappelle pour ceux qui voudraient se pencher dessus que They Always Run c'est un platformer 2D avec de l'action qui nous fera jouer Aiden, un chasseur de criminel à trois bras. Le but est donc de pourchasser des criminels hautement dangereux à travers la galaxie, et de gagner en puissance, au vu de ce qui se dressera sur votre chemin.