- Une nouvelle voix pour Metal: Hellsinger

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

WAKE UP ! grababrushanpoutaliteul MAKE-UP !

Moulte vont me détester pour le sous-titre, mais j'ai beaucoup d'affection pour le groupe en vérité.

Du coup comme vous aurez pu le deviner, on a le droit la voix puissante de Serj Tankian de System Of A Down qui viendra rejoindre la liste QUALITATIVE des chanteurs présents dans Metal: Hellsinger.



Dans ce jeu vous allez donc vous confronter à des monstres démoniaques arrivant par centaines, au rythme du métal, suivez le rythme et soyez récompensé par la musique qui s'intensifie autant que vos dégâts alors allez purifier le monde par le feu et l'acier !

Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S courant 2022.



Au côté de Serj Tankian vous pourrez retrouver Alissa White-Gluz, Matt Heafy ou encore Randy Blythe, toujours pour massacrer des hordes démoniaques au rythme de l'adrénaline et du métal hurlant !

On a même un trailer avec le morceau original de System Of A Down "No Tomorrow" interpréter par Serj Tankian, alors on vous laisse entre de bonnes mains. Enfin flingues… enfin vous m'avez compris…