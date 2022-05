- Call of the Sea, les éditions spéciales sont sorties

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

Il pleut, y'a de l'orage et vous voulez me faire croire que Cthuluh n'existe pas ?

Retrouvez Norah dans sa quête de mystère et de l'étrange.

Ce mélange d'aventure et de puzzles raconte l'histoire d'une femme à la recherche de son mari disparu dans le Pacifique Sud. Elle va explorer une île paradisiaque et tenter d'en découvrir les secrets.









On l'avait testé il y a un moment, et maintenant on revient vous parler de l'édition Spéciale du jeu, qui est dispo sur PS4 et PS5.

Il y a deux éditions, la Journey Edition qui ne sera disponible que pour la PS5 et la Norah's Diary Edition pour les deux consoles. Pour ce qui est de la Journey Edition, en plus d'être Spéciale elle sera considérée comme collector, il n'y a que 1000 exemplaires, numérotés en Europe.

La Norah's Diary Edition, disponible pour les deux donc, comprend une boîte spéciale, un concept artbook, deux photographies, un billet de voyage et un beau poster.

La Journey Edition, quant à elle, contient l'ensemble des goodies de la Norah's DIary Edition ET comprend en supplément la bande-son original sur un vinyle, un artbook rigide de plus de 130 pages avec dessins, illustrations, images du jeu, ainsi que 3 lithographies avec des illustrations originales le tout présenté dans une boîte spéciale.