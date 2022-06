The Legend of Heroes: Trails to Azure présente ses personnages

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 14:30:00 par Cedric Gasperini

Suite et fin de l'histoire

NIS America a dévoilé une bande-annonce de son jeu The Legend of Heroes: Trails to Azure, qui fait suite à The Legend of Heroes: Trails from Zero. On y retrouve la Section Spéciale de Soutien avec de nouveaux membres et de nouvelles missions.On va surtout suivre, encore une fois, l'histoire de Lloyd Bannings, dans la ville de Crossbell, tiraillée entre les deux puissances, l'Empire Erébonien et de la République de Calvard, puisqu'elle est située entre les deux. Et ces puissances ont décidé de se mettre sur la tronche, bien entendu.Le jeu sortira en 2023 sur Nintendo Switch et PS4. La vidéo dévoile personnages et histoire.