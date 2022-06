- Jurassic World débarque dans Hot Wheels Unleashed

Publié le Vendredi 17 juin 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Les voitures montrent les crocs

L'excellent Hot Wheels Unleashed s'est offert, à l’occasion de la sortie de Jurassic World: Le monde d’après, une nouvelle extension dans laquelle un grand nombre de contenu gratuit et premium est proposé, à travers des défis conçus sur le thème du film.Cette saison se déroule du 16 juin au 30 août 2022 et inclut 6 nouveaux véhicules (Tyrannosaurus Rex, Velociraptor Blue, Stegosaurus, Mosasaurus, Triceratops et Tyrannosaurus Rex Monster Truck), des objets de personnalisation pour le Sous-sol et pour le profil du joueur ainsi que de l’équipement et des pièces pour tous les participants.De quoi se faire plaisir avec de nouvelles bagnoles.