- Civilization VI s'offre de nouveaux DLC

Publié le Jeudi 17 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Déjà 6 ans...

Pack 1 : les Grands négociateurs : Date de sortie : 21 novembre 2022 ; Mettez vos compétences diplomatiques à l'épreuve avec le Pack Grands négociateurs, qui comprend Abraham Lincoln (États-Unis), la Reine Mbande Nzinga (Kongo), et le Sultan Saladin (Arabie).

Pack 2 : les Grands commandants : Menez vos troupes vers la victoire avec le Pack Grands commandants, avec à l'affiche Tokugawa (Japon), Nader Shah (Perse), et Soliman le Magnifique (Empire Ottoman).

Pack 3 : les Dirigeants chinois : Fondez de nouvelles dynasties avec le Pack Dirigeants chinois, où figurent Yongle, Qin Shi Huang le Fédérateur, et Wu Zetian.

Pack 4 : les Dirigeants du Sahara : Redécouvrez le berceau de l'humanité avec le Pack Dirigeant du Sahara où vous trouverez Ramsès (Égypte), Cléopâtre Ptolémaïque (Égypte), le Roi Soundiata Keïta (Mali)

Pack 5 : les Grands bâtisseurs : Rebâtissez un monde meilleur que jamais avec le Pack Grands bâtisseurs, incluant Théodora (Byzantins) 5, Sejong (Coréé) 6, et Ludwig II (Allemagne).

Pack 6 : les Dirigeants anglais : Complétez votre collection de monarques de plus enplus fournie, avec le Pack Dirigeants anglais qui contient Élisabeth I (Angleterre), le Varangien Harald Hadrada (Norvège), et Victoria - Ère de la vapeur (Angleterre).

Le jeu fête ses 6 ans d'existence, puisqu'il est sorti en 2016... et si certains se disent qu'il serait temps de penser à l'avenir et s'offrir un Civilization VII, 2K Games rallonge quand même l'existence du jeu en annonçant la sortir d'un Pack Dirigeant, regroupant quelques 6 DLC à venir.Et ça commence dès le 21 novembre :Notez que certains de ces packs nécessiteront d'avoir certaines extensions pour en profiter totalement. Et dans tous les cas, le jeu, même 6 ans après sa sortie, reste une référence indispensable du genre. Si vous ne l'avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire.