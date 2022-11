Rise of Raven West, la troisième extension de GRID Legends, est enfin disponible !

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 09:30:00 par Inès Pouille

McKane, c'est pas une marque de frites, ça ?

GRID Legends accueille sa 3ème extension payante, qui cette fois-ci ajoute du contenu développant l'histoire de Nathan McKane et sa personnalité aigrie, et la création de l'écurie de Raven West.L'extension ajoute également entre autres 4 nouvelles voitures dont la Chevrolet Corvette 1967, 4 variantes de tracés pour le circuit de Miami, ou encore trois événements de carrière sponsorisée.Le nouveau pack Rise of Ravenwest de GRID Legends est disponiblesur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et PC. Les joueurs ayant acheté l'Édition Deluxe ont un accès à cette mise à jour sans frais supplémentaire.