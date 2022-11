(TEST) Persona 5 Royal (PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 17 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La voie Royal

Je ne sais même plus quoi dire... Vincent et la série Persona, ce n'est même plus une passion, c'est une véritable obsession. Dès qu'un jeu est sur le point de sortir, ou qu'il vient de sortir, Vincent se transforme. Il faut alors faire attention à ce que l'on dit, au bureau...Si d'aventure je tente un "Personne n'a vu mon agrafeuse", Vincent s'esclaffe "Personne n'a ! Persona ! Persona Royal !", ne me laissant pas le temps de terminer ma phrase par "pour en foutre un coup sur la tronche de Sylvain ?".Si Théo tente un "Personne n'a 1 € pour que je prenne un caf...." Vincent redémarre au quart de tour : "Personne n'a ! Persona ! Persona Royal !".Même le "Perso, j'préfère la drogue aux légumes" lancé par Louis il y a peu s'est fini par un "Perso ! Persona ! Persona Royal !".Bref.Devinez qui a testé Persona 5 Royal ?