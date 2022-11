Idée Cadeau : Figurines Tonies

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Des histoires pour la Toniebox

Figurines Tonies



Avec votre figurine Tonie Le Petit Nicolas et votre Toniebox (vendue séparément), embarquez pour une histoire audio unique avec Le Petit Nicolas et ses amis qui vont vivre des aventures pleines de rebondissements !

Avec votre figurine Tonie La Reine Des Neiges à l'effigie d'Elsa et votre Toniebox (vendue séparément), embarquez pour une aventure audio unique, inspirée de l'histoire originale du film de Disney et incluant les chansons les plus emblématiques (Je voudrais un bonhomme de neige, Le renouveau, L'amour est un cadeau & Libérée, délivrée).



Posez votre figurine sur votre Toniebox pour écouter son contenu audio et prolongez l'expérience de jeu dans le monde réel, une fois l'aventure terminée, grâce à cette attachante figurine peinte à la main.



Les Tonies, une famille qui s'agrandit !



Avis : Sortie l'année dernière, la Toniebox continue de faire des émules. On vous en rappelle le concept : On place une figurine sur l'enceinte et une histoire est alors racontée. Figurine qui sert aussi pour jouer. La box est vendue avec une figurine permettant de mettre ses propres histoires (90 minutes). On avait vraiment bien aimé la Toniebox et la sortie de nouvelles figurines pour Noël est donc une excellente nouvelle, qui prouve que ce n'était pas un "jouet d'un coup" et que le succès s'inscrit sur la durée. La figurine Reine des Neiges raconte une histoire de 22 minutes et ajoute des chansons, tandis que la figurine du Petit Nicolas raconte 50 min d'histoires.ToniesPrix généralement constaté : 14,99 €Recommandation GamAlive : 4+