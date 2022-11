- Clash: Artifacts of Chaos dévoile son histoire

Publié le Lundi 21 novembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il était plein de fois...

Clash : Artifacts of Chaos est un jeu d’action-aventure du studio chilien ACE Team. Grâce à un puissant artefact, Gemini, la Maîtresse des Artéfacts, peut vaincre n'importe quel adversairelors du Rituel, un jeu de dés qui fait office de loi. Frappée par une maladie inconnue, elle veut utiliser l'Enfant, créature pure, pour utiliser ses pouvoirs dans le but de se soigner.Un combattant, Pseudo, va se dresser contre elle et protéger l'Enfant.Le jeu sera disponible dans sa version complète sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4, PlayStation5, Steam et Epic en février 2023. Son originalité vient principalement des créatures étranges et torturées qui composent son univers.Une vidéo présentant l'histoire a été dévoilée. C'est moche. Et beau à la fois. Enfin, regardez, vous comprendrez.