Idée Cadeau : Une histoire du jeu de société

Publié le Samedi 19 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chez 404 éditions

Une histoire du jeu de société



Plongez dans l’univers ludique et coloré des jeux de société : Vous saurez tout sur vos jeux préférés !

Découvrez les coulisses du jeu de société contemporain en France :



Le jeu de société est devenu un loisir incontournable, mais surtout l’affaire de passionnés : pionnés, inventeurs, éditeurs, fans !

Vous saurez tout de la création de Dixit, l’histoire incroyable de la réédition de Sherlock Holmes Détective Conseil, les secrets du jeu le plus primé au monde 7 Wonders, ou encore les dessous de la fabrication de Jungle Speed… Images d’archives, histoires d’auteurs, rencontres qui ont tout changé, tout est réuni dans ce livre !



Découvrez les grands succès, les anecdotes les plus folles, une petite histoire des grands prix et des grands phénomènes comme le jeu de rôle, autour d’une sélection de 40 jeux déjà cultes !





Avis : Trivial Pursuit, Risk, Wingspan, Unlock!, Catan, Civilization, Pandemic, Scotland Yard, The Mind, Concept, Dixit, Dominion... retrouvez des jeux récents, d'autres moins, les aventuriers du rail, 7 Wonders... 40 jeux, répartis en plusieurs chapitres basés sur la durée d'une partie. De quelques minutes à plusieurs heures. A chaque fois, vous aurez droit à un petit résumé du jeu, son histoire et éventuellement des anecdotes. En fait, le titre du livre est mal choisi. C'est surtout un petit échantillon agrémenté d'une brève histoire. On est loin d'une bible sur le genre et si c'est ce à quoi vous vous attendez, vous risquez d'être déçus. Ça n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage : chaque jeu qui y est traité l'est fait de manière intéressante. Et vous risquez d'en découvrir certains pour votre plus grand plaisir... et craquer. Mais quoi qu'il en soit, c'est un beau bouquin, vraiment réussi. SI vous aimez les jeux de société, jetez-y un coup d'oeil !404 Editionsde Hélène Delforge et Géraldine VoldersPrix généralement constaté : 29,95 €Recommandation GamAlive : 10+