- Warhammer 40,000: Rogue Trader se dévoile

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 11:38:00 par Cedric Gasperini

Commerce spatial

Pour rappel, le jeu Warhammer 40,000: Rogue Trader est le premier RPG qui se déroulera dans l'univers de Warhammer 40,000. Il est développé par le studio Owlcat, à qui l'on doit quelques références du genre telles que Pathfinder: Kingmaker et Pathfinder: Wrath of the Righteous.Il sortira sur PC et consoles en 2023.Vous incarnerez un libre-marchand, descendant d'une longue lignée de célèbres corsaires. Vous traverserez l'espace pour vendre vos marchandises grâce à une lettre de marque de l'Empereur. Mais vous pourrez tout à fait pactiser avec ses ennemis si l'envie vous en prend. Vous pourrez être arrangeant ou impitoyable, héroïque ou dédaigneux... à vous de choisir.Une nouvelle vidéo montrant du gameplay a été dévoilée.