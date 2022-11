- Goat Simulator 3 est sorti

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pas de quoi en faire un fromage

Développé et publié par Coffee Stain, le jeu d'aventure comique Goat Simulator 3 vient de sortir sur PC (exclusivement via l'Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Comme dans ses prédécesseurs, vous incarnez Pilgor, une chèvre folle dévouée à ruiner la vie des PNJs autour d'elle.La carte est 18 fois plus grand que dans le premier jeu, quatre joueurs peuvent jouer ensemble et vous pourrez non seulement tout détruire mais aussi vous amuser à exploser des gens avec des armes aliens, conduire une voiture ou même vous transformer en rhinocéros.Un jeu complètement bêêêêêêête.