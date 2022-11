- Last Time I Saw You dévoile son premier trailer et une fenêtre de lancement !

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 11:15:00 par Inès Pouille

Japon Japonais d'origine nippone

Avis à tous les amateurs d'ambiance influencée par un certain pays du soleil levant, Last Time I Saw You vient de présenter son premier trailer, et vous embarque dans une aventure narrative au beau milieu d'un Japon rétro des années 80. Difficile de s'immaginer en détails le gameplay de ce side-scroller, qui nous présente des environnements tantôt urbains, tantôt Ghibli-esques, si ce n'est son histoire tournant autour d'une intriguante jeune fille qui hante les rêves du jeune protagoniste... Se pourrait-il qu'elle soit liée au fléau qui ravage son patelin natal ?L'inspiration du jeu proviendrait d'une expérience réelle de rupture amoureuse du directeur créatif ... On lui souhaite de s'en remettre !Le jeu prévoit sa sortie quelquepart durant l'été 2024 sur PC, Playstation 4 et 5, Xbox (sans précisions) et Nintendo Switch.