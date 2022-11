Crisis Core - Final Fantasy VII - Réunion se précise à travers un nouveau trailer

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 10:30:00 par Théo Valet

Il gagne le concours du nom de jeu le plus long

Remaster du jeu d'origine sortie il y a maintenant 15 ans, Crisis Core - Final Fantasy VII - Réunion montre ce qu'il a dans le ventre à travers un trailer expliquant ce qu'apporte ce remaster et à quel point il est bien plus qu'un remaster classique.Ce jeu se déroule 7 ans avant les événements de Final Fantasy VII, vous suivez le jeune soldat de la Shinra nommé Zack Fair qui va lever le voile sur les sinistres expériences de la Shinra et les monstres qu'elle créée.Evidemment, qui dit remaster, dit graphisme HD avec une bande originale réarrangée et des dialogues doublés en anglais et en japonais ainsi qu'un système de combat amélioré.Ce remaster est prévu pour le 13 décembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.