From Zero To Hero: Risen débarque le 24 janvier 2023

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 09:45:00 par Théo Valet

Il faut bien commencer quelque part

Le nouveau jeu de THQ Nordic arrive sur PS4, Xbox One et Switch le 24 janvier 2023. Vous y incarnerez un personnage partant de rien pour devenir le héros du monde de Risen. Chacune de vos actions aura une conséquence et il vous faudra affronter divers dangers à l'aide de notre épée, de votre bâton ou autre équipement que vous aurez décidé d'apprendre pour vous faire un chemin dans ce monde.Ce jeu est un portage du RPG culte avec des retouches au niveau du gamepad et de l'interface utilisateur. Il vous proposera un monde ouvert divisé en 4 chapitres où vous devrez faire des choix qui impacteront votre aventure. Plus vous monterez en niveau et plus vous débloquerez différentes compétences qui vous seront fortement utiles pour accomplir les quêtes du jeu. On nous promet plus de 60 heures de Gameplay, ce qui est plutôt pas mal !