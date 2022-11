Evil West, avec Danny Trejo, arrive fin novembre

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 10:15:00 par Théo Valet

Quand Matchete défouraille des vampires au Far West

Oui, vous avez parfaitement lu. Dans Evil West, vous incarnez un héros joué par Danny Trejo qui va défoncer des vampires au Far West. Un pitch simple et efficace pour un jeu d'action qui ne s'embête pas avec du blabla.Pour rappel, Danny Trejo est surtout connu pour son rôle de Machete dans le film du même nom, mais également pour sa pub Old El Paso.Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le 22 novembre prochain et je peux vous dire que ça va défourailler proprement.