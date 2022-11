- Élémentaire, la nouvelle pépite de Pixar arrive en 2023

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 11:00:00 par Sylvain Morgant

Aucun lien avec Watson

Pixar et Disney viennent de dévoiler la bande-annonce d'Élémentaire, le prochain gros carton de la société aux grandes oreilles.Réalisé par Peter Sohn et produit par Denise Ream, Élémentaire racontera l'histoire de Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme, dans la ville d'Element City.