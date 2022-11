- Une entrée fracassante pour Wrestle Quest

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 10:45:00 par Inès Pouille

Patate de forain

Mesdames et messieurs, si votre jeu défouloir favori est poncé depuis longtemps, que votre sac de frappe vous a récemment lâché ou si vos enfants vous ont demandé d'arrêter de dégommer au lance-pierre les chats du quartier, sachez qu'un nouvel exutoire débarquera sur XBOX One, X|S, Playstation 4&5, Nintendo Switch et également sur Steam en mai 2023. Et il s'appelle Groo... euh... Wrestle Quest.Au programme, du catch au tour par tour, du pixel art très juicy, des stars du catch en guise de boss, mais pas que ! Une narration bien présente vous fera également évoluer en dehors du ring, bien qu'on en sache peu sur cet aspect du jeu pour le moment.