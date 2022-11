Ubisoft : soldes pour le Black Friday

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

Laissez-vous tenter

Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et Rainbow Six Siege jusqu’à -67%.

Far Cry 3 sera à 3 €, Splinter Cell Blacklist à 4 € et Assassin's Creed Rogue à 5 €.

Le jeu Splinter Cell original sera gratuit sur Ubisoft Store pendant la période du Black Friday, juste à temps pour célébrer le 20ème anniversaire du jeu.

Comme d'habitude, en France, on a du mal à concevoir et comprendre le concept d'une journée de réduction. Alors on a transformé le Black Friday en Black Friday Week. Parce que, bordel, le Black Friday, c'est vendredi prochain. Mais, comme d'innombrables autres enseignes en France, Ubisoft a préféré faire une semaine de soldes sur ses jeux.Dès maintenant et jusqu'au 30 novembre, les jeux sont en soldes sur le site Ubisoft Store . Grosses soldes.Ajoutez des Ghost Recon Edition Ultimate qui passent de 120 à 30 €, des Rainbow Six Siege, Anno, Riders Republic, The Division 2 et j'en passe...