(TEST) Roccat Vulcan II Max, un clavier d'exception ?

Publié le Vendredi 18 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'arme fatale

On me demande souvent ce que je fais de tous les claviers que je teste. Si j'en garde quelques-uns parce que j'ai plusieurs PC à la maison, il faut savoir que la plupart finissent à la poubelle. La faute à une très mauvaise habitude que j'ai prise depuis très longtemps, habitude extrêmement coûteuse à la longue, mais dont je n'arrive pas à me défaire : je m'en sers souvent d'arme.J'ai cette passion de frapper les gens avec des claviers. Très fort. Dans la gueule. Mais les animaux aussi. Le chat du voisin qui s'invite dans mon bureau et qui vient réclamer des caresses... pas de bol, c'était un clavier avec base en métal. Ça a fait splotchmeooooow. J'aime bien ça, les claviers en métal, moi.Mais sinon, si vous manquez d'imagination, vous pouvez aussi vous en servir pour écrire des choses.